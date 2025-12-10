Каким образом можно отпроситься с работы на четыре часа, чтобы это не считалось прогулом, поинтересовалась читательница портала 1prof.by

Ответ дал правовой инспектор труда Минской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Дмитрий Собалевский.

– Предоставить работнику социальный отпуск без сохранения заработной платы в этом случае не получится, так как его продолжительность исчисляется в календарных днях, а не в часах.

По соглашению между работником и нанимателем может устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст.118 Трудового кодекса (ТК). Неполный рабочий день может быть установлен как на определенный период, так и на конкретный рабочий день.

Что нужно сделать сотруднику в такой ситуации? Письменно обратиться к нанимателю с просьбой установить неполный рабочий день на конкретную дату и указать в заявлении точное время работы.

Наниматель обязан устанавливать неполное рабочее время работникам, указанным в ч.2 ст.289 ТК, по просьбе беременной женщины; женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (в том числе находящегося на ее попечении); работника, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медсправкой о состоянии здоровья; инвалида в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов; при приеме на работу по совместительству; другим категориям работников, предусмотренным колдоговором, соглашением.

Обращаем внимание, что оплата труда работников с неполным рабочим временем производится пропорционально отработанному времени (при повременной форме оплаты труда) или в зависимости от выработки (при сдельной форме оплаты труда).