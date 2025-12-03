«Мы должны в ближайшие год-два выйти на товарооборот хотя бы полмиллиарда долларов», — заявил Александр Лукашенко.

«С уверенностью могу констатировать, что переговоры с моим коллегой были вполне конкретные. Мы обсудили всю двустороннюю повестку, а также актуальную международную ситуацию», — сказал Президент Беларуси.

«Алжир — это глобальные ворота в Африку. В этом наш прагматизм. Мы о многом переговорили. Закрытых тем нет абсолютно. Это не только гуманитарные вопросы, сельское хозяйство, но и военно-промышленный комплекс», — подчеркнул белорусский лидер.

«Мы готовы делиться технологиями. И обучать ваших людей», — заверил Президент.

Абдельмаджид Теббун также рассказал об итогах переговоров: «Мы оценили наши шаги в ходе двусторонних отношений. Говорили об основных вопросах, обсудили наш план на 2026-2027 годы. Мы договорились поддерживать инвестиции в сферах сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, научных исследований. Наши министры обсудили все вопросы по торговле».

Президент Алжира отметил перспективы роста товарооборота между двумя странами.

Абдельмаджид Теббун заявил, что в ходе переговоров президенты также обсудили ряд международных вопросов, в том числе относительно ситуации в Палестине и Ливии. Обсуждался также вопрос решения конфликта в Украине. Главы государств сошлись во мнении, что его необходимо разрешить мирным путем с помощью переговоров.

