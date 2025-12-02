Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Это первый визит на высшем уровне в истории отношений между двумя странами, сообщает БЕЛТА.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко и Президент Алжира Абдельмаджид Теббун проведут переговоры в узком и расширенном составах с акцентом на углубление торгово-экономического сотрудничества и реализацию взаимовыгодных двусторонних проектов. Планируется обсудить перспективы поставок техники и кооперации, взаимодействия в агропромышленном комплексе, медицине, образовании и гуманитарной сфере в целом.

По итогам переговоров лидеров стран и визита в целом будут подписаны двусторонние документы по развитию сотрудничества в различных сферах.

Кыргызстан. Алжир — уже четвертое государство, которое Президент посещает во время большой командировки по странам ближнего и дальнего зарубежья. В эту страну Александр Лукашенко прибыл из Омана , где он находился с рабочим визитом. До этого белорусский лидер посетил Мьянму

В преддверии визита Александра Лукашенко в Алжире прошел двусторонний бизнес-форум , в котором принимали участие более сотни представителей министерств, предприятий и организаций с обеих сторон. Проведены многочисленные встречи и переговоры на разных уровнях.

В комментарии журналистам также находящийся в Алжире глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил, что у него самые большие ожидания от предстоящего визита, а перспективы сотрудничества очень серьезные. Обсуждаются не только возможности расширения сотрудничества в торговле и поставках товаров, но и совместное производство продукции, в том числе с прицелом на рынки других стран Африки. Территория Алжира может стать еще одним хабом для продвижения отечественных товаров на данном континенте.

Дипломатические отношения Беларуси с Алжиром установлены в октябре 1995 года. Встречи глав государств проводились в сентябре 2000 в ходе Саммита тысячелетия ООН в Нью-Йорке и в сентябре 2006 года в рамках Саммита Движения неприсоединения в Гаване.

В 2003, 2024 и 2025 годах состоялись визиты министра иностранных дел в Алжир.

В феврале 2018 года проведен рабочий визит министра иностранных дел Алжира в Беларусь , в ходе которого были организованы встречи с Президентом и председателем Совета Республики. Тогда Александр Лукашенко заявил о необходимости придать серьезный импульс развитию отношений между Беларусью и Алжиром и хотя бы восстановить прежний уровень сотрудничества. «Мы, если на это будет ваша воля и содействие, готовы по нашим технологиям работать и в сфере промышленности, и в сфере сельского хозяйства. И не просто поставлять вам продукцию, но и создавать соответствующие мощности вместе с вами на территории Алжира», — заверил белорусский лидер.

По итогам 2024 года товарооборот составил немногим более $49 млн, из которых практически весь объем — это белорусский экспорт.

В феврале 2018 года подписано соглашение о создании белорусско-алжирской совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (вступило в силу в 2019 году). В апреле 2025 года в Минске проведено ее первое заседание.

