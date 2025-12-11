Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Совсем недавно мы с вами обсуждали ряд проблем в наших взаимоотношениях, о ситуации вокруг Венесуэлы. Тогда договорились о том, что вы должны согласовать некоторые вопросы с руководством Венесуэлы — Николасом Мадуро. Мы договорились, что после согласования некоторых проблем, вопросов вы найдете время для того, чтобы приехать ко мне, еще раз встретиться и чтобы мы могли уже принять соответствующее решение, которое находится в нашей компетенции. А если нужно, потом мы подключим Президента Венесуэлы», — сказал глава государства.

Как сообщалось, Александр Лукашенко 25 ноября уже проводил встречу с послом Венесуэлы в России и заявил, что отношения между двумя странами должны быть более интенсивными и продвинутыми. Глава государства попросил передать Президенту Венесуэлы приглашение посетить Беларусь, но также не исключил и возможности своего визита в Венесуэлу. «Я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу. Времена проблемные, сложные, трудные. Но тем не менее из любых положений и ситуаций можно найти выход, надо только стремиться к этому», — заявил белорусский лидер на встрече в ноябре.