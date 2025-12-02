Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии в Алжир встретился со спикером Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали, передает корреспондент БЕЛТА.

«В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет», — сказал Александр Лукашенко.