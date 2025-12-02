Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии в Алжир встретился со спикером Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали, передает корреспондент БЕЛТА.
«В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет», — сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Беларусь — машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. «Многие направления нам удалось развить. Мы готовы с вами этим делиться, — заверил белорусский лидер. — Обучение кадров в рамках этих технологий — это будет наша задача».
«Парламенты обязаны будут сыграть важнейшую роль в реализации наших договоренностей», — подчеркнул белорусский лидер./Будет дополнено/.
