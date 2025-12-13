Реализация инвестпроекта позволит повысить экономическую эффективность работы ОАО «Звезда».

«Прежде всего от реализации этого проекта мы ожидаем экономику. По расчетам, запуск комплекса обеспечит рост валового производства молока на 9% в ОАО «Звезда» и на 3,7% в целом по району. В 2026 году хозяйство выйдет на продуктивность 8344 килограмма молока на корову. По району

ожидается средний удой 6725 килограммов. Чечерский район уверенно занимает четвертое место в области по удою, и благодаря сегодняшнему вводу еще больше укрепит свои позиции», – отметил председатель облисполкома Иван Крупко.

Участие в торжественном открытии объекта принял помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

