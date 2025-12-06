Министерство по налогам и сборам запустило новую программу для мониторинга цен в торговых точках Беларуси. О принципах работы системы рассказал министр Дмитрий Кийко МНС в эфире телеканала СТВ.

Как устроена система контроля цен

Комплекс интегрирован в систему контроля кассового оборудования и обеспечивает оперативный анализ динамики цен по нескольким временным периодам:

еженедельное изменение уровня цен;

изменения с начала года,

контролируются и годовые показатели.

Глава МНС отметил, что частоту мониторинга при необходимости можно увеличить. Речь о сборе данных в режиме 24/7. Налоговые органы готовы к этому.

Возможности программы анализа цен

Разработанная белорусскими специалистами программа позволяет оперативно выявлять недобросовестных продавцов и защищать права покупателей.

Программа фиксирует актуальные данные о ценах в режиме онлайн, как только покупатель пробивает товар на кассе.

Сейчас комплекс может отслеживать цены по 103 товарным группам из более чем 110 тысяч торговых объектов. Перечень постоянно дополняется.

mlyn.by