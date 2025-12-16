Второе заседание Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 18-19 декабря, – главнейшее политическое событие 2025 года. Это высший представительный орган народовластия, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

Один из ключевых документов, который рассмотрит ВНС, – Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2026-2030 годы. Проект реализации документа предусматривает 20 государственных, 17 отраслевых, 7 региональных и 38 научных программ.

Семь ключевых приоритетов Программы – национальная демографическая безопасность; развитие человеческого потенциала; создание качественной и удобной среды для жизни; рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация; сильные регионы; укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики; реализация туристического потенциала.

