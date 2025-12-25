В эпоху мессенджеров и электронной почты кажется, что бумажные письма и открытки ушли в прошлое. Но зайдите в отделение почтовой связи №1 райцентра и убедитесь, что это не совсем так. Здесь по-прежнему принимают и выдают письма, открытки и посылки. Работа кипит незаметно для глаз: только за прошлый год через руки работников почтового узла прошло более 400 тысяч исходящих и 140 тысяч входящих отправлений, не считая тысяч посылок. И за этими сухими цифрами – живые истории людей, для которых почта стала не просто работой, а домом.

Три молодых специалиста – Надежда Сурнакова, Анна Цыганкова и Яна Кутасова представляют в коллективе новое поколение. Все они уроженки нашего района и выбором профессии довольны. «Работать с людьми бывает непросто, – признаются девушки, – но, к счастью, большинство клиентов отзывчивые и приятные. Каждый день мы помогаем им не только отправить весточку, но и получить ее в виде любимой газеты или журнала».

Молодежь с улыбкой опровергает миф об исчезновении традиционной корреспонденции: писем от руки, конечно, меньше, но они по-прежнему находят своих адресатов. Люди охотно отправляют друг другу открытки, особенно на праздники. Популярность сохраняет и посткроссинг – хобби, которое, пусть и не самое массовое, объединяет людей по всему миру и поддерживает тонкую нить бумажной романтики.

Труд и энергию молодых специалистов высоко ценят старшие коллеги. «Многие считают, что молодежь не хочет работать. Мы с этим категорически не согласны», – говорят в один голос начальник отделения Маргарита Балыкина и ее заместитель Татьяна Нагорняк. – Наши девушки – усердные, ответственные, постоянно учатся и прекрасно влились в коллектив. Пользуясь случаем, хотим напомнить жителям района: сейчас самое время позаботиться о подписке на первое полугодие, чтобы ни одна важная новость из «Авангарда» или другого интересного вам издания не прошла мимо. Заходите в любое почтовое отделение района, наши специалисты всегда готовы помочь».

Рядом с молодым задором – мудрость и преданность, измеряемые десятилетиями. Татьяна Нагорняк в почтовой сфере уже 24 года. Мечтала стать почтальоном с детства. «Очень люблю общаться с людьми, находить к каждому подход, – делится она. – Здесь не просто услуги оказываешь, здесь становишься частью жизни района, его доброй вес-точкой». А Маргарита Балыкина – настоящий почтовый ветеран с 35-летним стажем. Начинала работать на почте еще в родном Казахстане, а после переезда в Беларусь продолжила любимое дело. Ее слова стали неформальным девизом всего коллектива: «Если уж почта тебя в свои сети поймала, она не отпустит». И это говорится в самом теплом ключе о профессии, которая становится судьбой.

Современная почта – это не только марки и бандероли. Компьютеризация принесла новые возможности и вызовы. Сегодня здесь можно оплатить счета, получить пенсию, отправить цифровой перевод. Электронная очередь заметно упростила жизнь и клиентам, и работникам. Однако теперь нужно постоянно учиться, держать в голове огромный объем обновляющихся инструкций и сдавать по ним тесты. Труд современного почтового работника нельзя назвать простым, он требует собранности, терпения и постоянной готовности помочь. Именно поэтому так важна дружелюбная и спокойная атмосфера в зале ожидания. Взаимное уважение между клиентом и работником – залог того, что любая, даже самая сложная, операция будет выполнена правильно.

«Где родился, там и пригодился», – могут сказать многие из нас. А для Маргариты Балыкиной главное – не где родился, а как пригодился. И в этом особая сила почтовых отделений нашего района: здесь рады и тем, кто, как Надежда, Анна и Яна, возвращается на малую родину, и тем, кто, как Маргарита, нашел здесь свой второй дом. Все они вместе – та самая нить, которая связывает разные уголки района, доставляя адресатам не только газеты и пенсии, но и простое человеческое слово.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора