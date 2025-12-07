Вчера еще студенты, а сегодня они лечат животных, следят за здоровьем людей, открывают детям мир знаний. Их путь на первое рабочее место не всегда был прямым: кто-то ехал с сомнениями, кто-то – благодаря чистой случайности, но их присутствие уже меняет жизнь района изнутри.

Случайность, которая стала судьбой



Жлобинчанка Анастасия Горленко, ведущий ветеринарный врач-серолог райветстанции, приехала в район после окончания аграрного колледжа при Витебской академии ветеринарной медицины. Хотя ее родители трудятся в сфере железнодорожного транспорта и видели ее будущее там, девушка со школы любила биологию и всегда мечтала о динамичной работе. Поэтому она раздумывала между двумя вариантами – стать поваром или ветеринарным врачом.

Изначально Анастасия планировала распределиться в Оршу, но не получилось. Узнав через бабушку, жительницу Будакошелевщины, о вакансии в местной ветстанции, девушка обратилась в организацию – и ей не отказали. Решающими для нее стали три месяца практики под руководством ветеринарного врача-эпизоотолога Людмилы Венераловой. «Я сразу поняла, что хочу работать именно здесь, – делится Анастасия. – Благодаря Людмиле Александровне прониклась любовью к ветстанции».

После окончания учебы ее распределили в лабораторию. Сначала Анастасию это немного расстроило, ведь ей хотелось продолжать работать вместе с наставницей. Однако и в лаборатории девушку ждал отличный коллектив. «Это мой первый профессиональный опыт, и я была приятно удивлена, какие здесь замечательные люди, – говорит специалист. – Ветеринария – это мое призвание, в Буда-Кошелеве я планирую остаться надолго».

Работа Анастасии – это не только лаборатория, но и частые выезды по району: на фермы, в хозяйства, чтобы видеть ситуацию на месте. В отделе серологии и вирусологии она занимается диагностикой опасных заболеваний по анализам крови животных. При этом активно общается с другими молодыми специалистами-ветврачами, считая, что в профессии важно держаться вместе и всегда быть готовым помочь коллеге.

Пока Анастасия живет с бабушкой, но уже подала документы на арендное жилье и ждет решения. Параллельно собирается поступать на заочное отделение в Витебскую ветеринарную академию.

Профилактика – это самое главное



Врач-гигиенист Юлия Дусова прибыла в райЦГЭ по целевому направлению после интернатуры. Уроженка Гомеля и выпускница БГМУ признается, что первое время было непросто, но теплый прием в коллективе помог быстро адаптироваться. «Люди здесь очень хорошие, и главный врач всегда поддержит, поможет, поэтому тут хочется остаться», – отмечает молодой специалист.

Несмотря на шесть лет учебы, на работе пришлось многому учиться. «Теорию необходимо закреплять на практике, и здесь я получаю бесценный опыт», – отмечает Юлия. Впрочем, ее практическая база серьезная: за время студенчества она проходила практику не только в различных центрах гигиены и эпидемиологии Минска, но и в отделении реанимации.

Основное направление ее работы – гигиена детей и подростков. В обязанностях – выезды в колледж, школы и детские сады района, надзор за учебным процессом, питанием и санитарным состоянием объектов. Особое внимание уделяется пищеблокам. «Это очень важно, ведь через питание инфекция может мгновенно распространиться на большое количество детей», – поясняет врач-гигиенист.

Несмотря на работу в районе, живет Юлия в Гомеле. «Так и к родителям ближе, и к бабушке с дедушкой» – говорит она.

В профессии девушка оказалась неслучайно: еще со второго класса знала, что пойдет в медицину. При выборе направления опиралась на опыт матери: она тоже окончила медико-профилактический факультет и работает врачом-гигиенистом в Гомеле. «Считаю, это очень важная профессия, – подчеркивает Юлия. – Порой кажется, что люди без гигиенистов и эпидемиологов просто не выжили бы. Во время ковида стало особенно очевидно, насколько они необходимы».

Выбор в пользу слова



Дмитрий Сакун – молодой учитель русского языка и литературы в гимназии райцентра. В район уроженец Гомеля приехал по распределению после окончания Гомельского университета имени Ф. Скорины, где изучал русскую филологию и китайский язык.

В школе Дмитрию всегда нравились гуманитарные науки, особенно история и русский язык. Любовь к последнему и желание связать с ним жизнь привила ему учительница Ольга Быкова. Выбор профессионального пути, однако, оказался непростым: будущий педагог колебался между юриспруденцией и филологией. «О своем выборе не жалею нисколько, – уверенно говорит он. – Вырос я в многодетной семье, этот опыт помог мне научиться общаться с детьми и находить к ним подход».

Работа Дмитрию нравится, он постепенно осваивается. Сейчас ведет уроки в 5-8-х классах. Как отмечает молодой учитель, литература с ее сюжетами и героями детям ближе и понятнее, а вот язык – предмет сложный, требующий усидчивости.

Несмотря на все трудности первой работы, Дмитрий видит себя в профессии. А вот китайский язык, изучению которого в университете было отдано немало сил, пока отошел на второй план из-за нехватки времени, но молодой человек надеется в будущем вернуться к его практике.

У молодых людей за плечами пока не так много рабочих дней, но уже есть главное – понимание того, зачем они здесь. Как видим закрепляются молодые специалисты не только благодаря социальным гарантиям, но и среде, в которой они чувствуют свою необходимость.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора