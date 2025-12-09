Государственным санитарным надзором Гомельской области в ходе проведения мероприятий технического (поверочного) характера в ноябре 2025 года выявлена реализация отдельных партий недоброкачественной продукции импортного производства (11 наименований), не соответствующей установленным требованиям безопасности:

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ БАЙХОВЫЙ с ароматом тропических фруктов и растительными компонентами TESS Pleasure (черный чай с шиповником и яблоком), ТУ 9191-004-46951679-04, ш.к. 4605246005886, дата изготовления 06.2025, срок годности до 05.2027, изготовитель ООО «ОРИМИ», 188682, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Имени Свердлова, мкр. 1-й, уч/к 15/4, не соответствует установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «плесени»; Изделия кулинарные рубленые в тесте из мяса кур жареные первый сорт, готовые вторые блюда замороженные «Чебупицца курочка по- итальянски», дата изготовления 27.09.2025, срок годности 26.03.2026, изготовитель АО «Мясная галерея», юридический адрес: Россия, 600009, Владимирская область, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, дом 65, офис 10, не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическому показателю «КМАФАнМ», «БГКП»; Слива сушеная без косточки (чернослив) первый сорт, дата изготовления 18.12.2024, срок гордости 18.12.2025, изготовитель ООО «TRUSTAGRO», Ферганская область, Бешарыкский район, Ворух-Дашт КФИ, ул. Боги-бустон, 155, Республика Узбекистан, не соответствует установленным требованиям безопасности: отсутствие на маркировке информации о наличии в пищевой продукции консерванта «сорбиновая кислота»; Решетка-гриль HOME LINE с антипригарным покрытием и деревянной ручкой, артикул HLBBQ-56, дата изготовления март 2025, срок хранения не установлен, изготовитель Baida Hardware Products Co., LTD, адрес: Dongcheng Sulhe science Park, Yangjiang City. Guangdong, China/Китай, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю: миграция металлов в модельные среды; Чистящее средство GRASS «WC-Gel», средство для удаления потеков ржавчины, известкового налета, солевых отложений на фаянсовых изделиях и кафеле, дата изготовления и номер партии: 12.07.2025 2.1В 19630 1591606, срок годности 18 мес, штриховой код 4607072196646, TY 20.41.44-004-92962787-2017, Art. 219175, изготовитель ООО «ТД ГраСС», юридический адрес: Российская Федерация, 404143, Волгоградская обл., р-н Среднеахтубинский, р.п. Средняя Ахтуба, ул.Промышленная, 12, не соответствует установленным требованиям безопасности по показателю «рН»; Жидкость омывающая незамерзающая серии «Ледоруб» -30, дата изготовления 05.08.2025, номер партии 34, срок годности 3 года с даты изготовления, ТУ 20.59.43-001-58876286-2023, штриховой код 4606412563896, изготовитель ООО «ВАЙ АВТО ХИМ», юридический адрес: 165650, Архангельская обл., город Коряжма г.о., Коряжма г., Чапаева ул., д.1, офис 8, Российская Федерация; адрес производства: 142431, Московская область, Ногинский р-он, Богородский городской округ, деревня Авдотьино, Нижняя улица, 6Б, Российская Федерация, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Стеклоомывающая жидкость «AUTOEXPRESS» зимняя -30°C, дата изготовления 27.11.2024, номер партии 462, срок годности 3 года, ТУ 20.41.32-003-17321872-2019, изготовитель ООО «Титан–Смазочные материалы», юридический адрес: 644035, РФ, Омская обл., Г.О. Город Омск, г. Омск, пр-кт Губкина, дом 16, пом. 11; адрес производства: 301365, РФ, Тульская обл., Алексинский р-н, г. Алексин, ул. Металлистов, д. 10, филиал: 603095, г. Нижний Новгород, ул. Шуваловский канал, д. 5, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Незамерзающая жидкость для автомобиля «IRIS» (-30), дата изготовленная 29.08.2025, номер партии 17, срок годности 3 года с даты изготовления, ТУ 20.41.32-001-2015955860-2022, штриховой код 4607660000102, изготовитель индивидуальный предприниматель Дегтярев Алексей Михайлович, юридический адрес: 428022, Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин, ул. Карла Маркса, 8А, кв. 1 (Российская Федерация); адрес производства: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, 111/1 (Российская Федерация), не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Стеклоомывающая жидкость «Путь» низкотемпературная универсальная -20ºС, ТУ 20.59.59-001-60046770-2021, дата изготовления III квартал 2025, срок годности 3 года, номер партии: серийно (3), штриховой код 4673727689009, изготовитель ООО «Путь», 191024, г.Санкт-Петербург, ул.Миргородская, д.1Б, лит.И, пом.3-Н, Россия, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Freedom» -30, дата изготовления 010825/2, срок годности 3 года, штриховой код 4609256897882, ТУ 20.41.32-001-79513122-2024, изготовитель ООО «МЕГАПОЛИС», 170027, Тверская область, г.Тверь, ул. Лермонтова, д.17а, офис 6; адрес производства: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1, не соответствует установленным требованиям безопасности по санитарно-химическому показателю «содержание метанола»; Прокладки женские гигиенические ночные FLORIA NIGHT SUPER SOFT, маркировка на упаковке FLORIA NIGHT SUPER SOFT GOOD NIGHT… IT ‘ S TIME TO DREAM. A NEW YOU WILL BEGIN, дата изготовления 28.02.2025, срок годности 27.02.2028, BATCH HO.:jL 25FL001, штриховой код 4673627531230, изготовитель Fujian Nova Hygiene Prodycts Co, Ltd, No.9, Lujland Industrial Road, LIucheng Street, Nan an Gity, Fujian Province, China/ Китай, не соответствует установленным требованиям безопасности по показателю «рН».

По выявленным фактам несоответствия продукции установленным требованиям безопасности госсаннадзором Гомельской области приняты исчерпывающие меры по изъятию ее из реализации и недопущению дальнейшего обращения.

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья