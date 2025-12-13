Переговоры Президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом, начатые накануне в пятницу, 12 декабря, продолжились и в субботу, 13 декабря, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом. «У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы», — сказал Президент, предваряя разговор.