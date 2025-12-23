Победителей IV Республиканского конкурса молодых журналистов «Пресс-код» наградили на ХII Форуме молодых журналистов «За пределами кликбейта» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Были выбраны 14 победителей в двух возрастных категориях — от 16 до 21 года и от 22 до 31 года (на момент направления заявки на участие в конкурсе).

Первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский назвал «Пресс код» конкурсом, который открывает новые имена, помогает выявить талантливых молодых людей, специалистов, которые готовы участвовать в строительстве информационного ландшафта Беларуси.

«Актуальность «Пресс-кода» среди молодежной аудитории с каждым годом растет. Несмотря на то, что это уже четвертый сезон, мы получили огромное количество заявок и работ на конкурс. А тематика действительно актуальна: это и год 80-летия Победы, и сохранение семейных ценностей», — рассказал Владимир Павловский.

Проект Миланы Дудко, одной из победительниц в номинации «Лучшие авторские материалы» (репортаж, специальный проект, направленный на сохранение традиционных семейных ценностей и моральных идеалов) «Ганаруся табой, бацька» посвящен ответственному отцовству. «Каждый материал — история определенной семьи и отдельного папы. Они рассказывали о том, как встретили супругу и образовали семью, как растят детей, на каких ценностях строится их воспитание. Для меня наиболее трогательной стала история прокурора из Гродненского района, который воспитывает своих детей один, потому что супруги не стало из-за тяжелой болезни», — поделилась участница.

Анастасия Кисель стала победительницей в этой же номинации в возрастной категории от 16 до 21 года с проектом «Молодежный аргумент». «Мы используем свежие темы, которые всегда интересует молодежь. Приглашаем молодежных экспертов, тех, кто уже реализовался в своей профессии», — рассказала конкурсантка.

Министр информации Марат Марков отметил, что в том числе и победители конкурса будут делать журналистику будущего. «Она будет основана на тех, кто пытается достичь успеха в своей профессии. Если у человека такого стремления нет, он не хочет совершенствоваться, делать хорошие материалы, значит, он ошибся дверью. На мой взгляд, это нужно понимать каждому молодому человеку, который выбирает себе направление работы», — считает министр.

Конкурс стартовал 12 июля на молодежной платформе «Формула будущего» в рамках Дня Молодежи на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». После подачи заявок участникам предстояло пройти отборочный этап на региональном уровне, чтобы далее побороться за победу в финале, организаторами которого выступают Министерство информации Республики Беларусь и Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».