Кажется, что боль в горле — это почти всегда ангина: выпить теплый чай, рассосать леденцы, воспользоваться спреем — и все пройдет. Как объяснила в проекте Белта врач-оториноларинголог Людмила Макарина-Кибак, для постановки диагноза обязателен осмотр специалиста.
Когда речь действительно идет об ангине
О диагнозе «ангина» врач говорит только при наличии конкретных признаков:
- гнойные налеты на миндалинах;
- выраженные локальные симптомы;
- повышение температуры тела.
Ангина вызывается определенными микроорганизмами и иногда может быть проявлением более серьезных проблем, например острых или хронических заболеваний крови, которые снижают иммунитет. Именно поэтому специалист подчеркивает: при боли в горле лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.
Почему таблетки «не работают»
Сегодня в аптеках огромный выбор препаратов, и многие пациенты жалуются, что лекарства «плохие». Но, по словам врача, проблема чаще всего не в препаратах, а в том, что лечат не ту причину. Если это не ангина, стандартные средства от нее просто не дадут эффекта.
Чем опасна ангина
Людмила Макарина-Кибак подчеркнула, что ангина — это не безобидное заболевание. Гнойное воспаление и микроорганизмы при неправильном или отсутствующем лечении могут привести к тяжелым осложнениям:
- воспалению суставов;
- поражению сердечных клапанов;
- развитию суставной и сердечной патологии.
Особенно высоки риски у людей с генетической предрасположенностью к таким осложнениям.
Что нельзя делать при боли в горле
Одна из самых опасных ошибок — самостоятельно обрабатывать горло йодом.
Как подчеркивает специалист, йод может вызвать тяжелые аллергические реакции. В целом самолечение при боли в горле — неверная тактика.