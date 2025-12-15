Кажется, что боль в горле — это почти всегда ангина: выпить теплый чай, рассосать леденцы, воспользоваться спреем — и все пройдет. Как объяснила в проекте Белта врач-оториноларинголог Людмила Макарина-Кибак, для постановки диагноза обязателен осмотр специалиста.

Когда речь действительно идет об ангине

О диагнозе «ангина» врач говорит только при наличии конкретных признаков:

гнойные налеты на миндалинах;

выраженные локальные симптомы;

повышение температуры тела.

Ангина вызывается определенными микроорганизмами и иногда может быть проявлением более серьезных проблем, например острых или хронических заболеваний крови, которые снижают иммунитет. Именно поэтому специалист подчеркивает: при боли в горле лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Почему таблетки «не работают»

Сегодня в аптеках огромный выбор препаратов, и многие пациенты жалуются, что лекарства «плохие». Но, по словам врача, проблема чаще всего не в препаратах, а в том, что лечат не ту причину. Если это не ангина, стандартные средства от нее просто не дадут эффекта.

Чем опасна ангина

Людмила Макарина-Кибак подчеркнула, что ангина — это не безобидное заболевание. Гнойное воспаление и микроорганизмы при неправильном или отсутствующем лечении могут привести к тяжелым осложнениям:

воспалению суставов;

поражению сердечных клапанов;

развитию суставной и сердечной патологии.

Особенно высоки риски у людей с генетической предрасположенностью к таким осложнениям.

Что нельзя делать при боли в горле

Одна из самых опасных ошибок — самостоятельно обрабатывать горло йодом.

Как подчеркивает специалист, йод может вызвать тяжелые аллергические реакции. В целом самолечение при боли в горле — неверная тактика.

mlyn.by