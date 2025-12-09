В мае 1943 года в деревню прибыл отряд войск СС и полиции. Жителей загоняли группами в отдельные дома, кидали туда гранаты и поджигали. Немногим удалось спастись. Гитлеровцы уничтожили более тысячи жителей, половина из них – дети, сожгли около 280 дворов. Погибшие покоятся в братской могиле.

«Мемориал в Первомайске – еще одно место памяти не только на карте региона, но и в сердце каждого его жителя. Ведь сохранение исторической памяти, исторической правды – наш общий долг перед погибшими, перед нашими детьми. Долг, который мы выполняем по внутреннему призыву: не просто бережём память, а делаем ее живой частью нашего общества. Мы никогда и никому не позволим переписать эту правду», — подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко.

Участие в митинге принял заместитель генерального прокурора Алексей Стук, члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители общественных организаций и трудовых коллективов региона.

