Православные верующие сегодня празднуют великий двунадесятый непереходящий праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Согласно церковному преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь Господу о разрешении бесплодия, дали обет: если родится дитя, то они посвятят его служению Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание и отдать дочь на воспитание в Иерусалимский храм. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и зажженными свечами в руках привели ее в храм для посвящения Богу. Там встретил Марию первосвященник со своей свитой, в числе которой был Захария, отец Иоанна Крестителя.

В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Казалось, маленькая Мария не могла бы сама взойти по этой лестнице. Но как только ее поставили на первую ступень, Мария, укрепляемая силой Божьей, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем, по внушению Духа Святого, первосвященник ввел Пресвятую Деву в самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме него самого, да и то лишь раз в году. Все присутствующие в храме дивились необыкновенному событию. Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и ее жизнь в Иерусалимском храме. Блаженный Иероним, знаменитый учитель Церкви, писал: «Если бы кто спросил меня, как проводила время юности Пресвятая Дева, я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее».

В церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась.

Церковь учит, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — предвестие благоволения Бога к человеческому роду, проповедь спасения, обетование пришествия Христа.

Поступок родителей Марии церковь ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающий мир.

