Благотворительная акция «От всей души» продолжает нести праздничное настроение тем, кто особенно нуждается во внимании и заботе. Сегодня новогодние поздравления и подарки от депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслана Вегеры и депутата областного Совета депутатов по Чечерскому избирательному округу №29 Галины Трибунах принимали пациенты Рогинской больницы сестринского ухода.

Для постояльцев выступил вокальный коллектив «Родник» Рогинского ЦНТ, а Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик подарили им сказку и вручили каждому из них новогодние подарки.

Елизавета Малая

Фото автора