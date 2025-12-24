В рамках республиканских акций «Профсоюзы — детям» и «Наши дети» председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, профсоюзный актив первичной профсоюзной организации ОАО «Гомельлен», председатель районной организации Красного Креста Тамара Кравцова посетили воспитанников социально-педагогического центра. Участники акции пожелали ребятам праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия, исполнения всех желаний, а также вручили им новогодние подарки, школьные принадлежности, игрушки. В свою очередь дети порадовали гостей песнями и стихами.

Фото из архива участников