В Беларуси утверждено положение о психологическом собеседовании для кандидатов на должности в сфере осуществления педагогической и воспитательной деятельности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 декабря 2025 года №706, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ предоставляет право юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимать решение о проведении психологического собеседования с педагогами, тренерами, воспитателями и другими специалистами, напрямую взаимодействующими с детьми.

«Здесь важно учитывать, что психологическое собеседование является дополнительным фильтром — защитой наших детей, — пояснила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. — Решение о необходимости психологического собеседования принимает руководитель учреждения, например директор школы или заведующий детским садом. Оно не проводится относительно абсолютно всех работников, которые имеют отношение к детям. Это очень важно. Основания для принятия такого решения исключительные, например, негативная характеристика кандидата с предыдущего места работы или учебы, информация, подрывающая доверие к его профессиональным, деловым или моральным качествам, или в отношении работника поступила информация, которая отрицательно характеризует его. Основанием для инициирования психологической оценки может стать также проведение в отношении семьи работника социального расследования».

Цель собеседования — сделать детскую среду максимально безопасной. «Сама оценка будет проводиться профильными специалистами — высококвалифицированными психологами. Учреждение, откуда назначается психолог, определяют органы местной власти. Это может быть учреждение здравоохранения, социальной защиты или образования, то есть любое учреждение, где есть высококвалифицированные психологи. Собеседование будет проводиться в электронной форме: участнику предложат заполнить анкету, которая впоследствии будет обработана специалистами. Сейчас совместно с Министерством здравоохранения мы разрабатываем методические указания, как эта процедура будет осуществляться. Результаты собеседования являются конфиденциальными, доступ к ним будет иметь только руководитель учреждения образования», — проинформировала замминистра.

По ее словам, психологическая проверка может быть инициирована не только в отношении человека, являющегося кандидатом на педагогическую должность, но и в отношении действующего педагога в случае поступления негативной информации о нем.

«Такая мера связана со спецификой работы с детьми и их особой уязвимостью перед влиянием работающих с ними взрослых. Чтобы обеспечить защиту детей, взрослым важно осознавать, что государство прилагает все усилия для их безопасности, применяя различные инструменты, включая психологическое собеседование», — резюмировала Екатерина Петруцкая.

Постановление вступает в силу с 17 января 2026 года.