Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий возможность перечисления алиментов или возмещения вреда жизни и здоровью гражданам Беларуси на счета в белорусских банках. Документ размещен на официальном портале опубликования правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Документом внесены изменения в закон «Об исполнительном производстве». До этого в российском законодательстве была предусмотрена обязанность перечисления взысканных денежных средств исключительно на счета взыскателей, открытые в российской кредитной организации, или на казначейский счет. Теперь для граждан или организаций Беларуси устанавливается возможность указания реквизитов банковского счета, открытого в белорусском банке, на которые следует перечислить взысканные денежные средства по исполнительным документам в отношении граждан или организаций Беларуси.

Законом такая возможность распространяется на случаи взыскания алиментов или возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью (в том числе в связи со смертью кормильца), а также возмещения ущерба от преступления. Взысканные денежные средства будут перечисляться на банковские счета взыскателей, открытые в белорусской кредитной организации или счета Минфина Беларуси, открытые в белорусском банке.