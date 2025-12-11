Информационно-пропагандистская группа, которую возглавил заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, встретилась с коллективом гимназии г. Буда-Кошелево.

По основной теме дня выступила заместитель начальника отдела образования райисполкома Наталья Козырева. Она подчеркнула, что качество, трудолюбие, интеллект и дисциплина – это те ресурсы, благодаря которым белорусы живут в независимой стране. Цель пятилетки – повышение качества жизни каждого человека и конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений. Первым в этой пятилетке был нынешний Год благоустройства, в котором удалось проделать большую работу по улучшению комфортной жизнедеятельности жителей района за счет наведения порядка в населенных пунктах. За 9 месяцев текущего года в районе было профилировано 320 км дорог, использовано 3516 м3 песчано-гравийной смеси для подсыпки заниженных мест, на 11000 м2 выполнен ямочный ремонт. Также обустроены и отремонтированы 3 велопарковки, установлено более 200 малых архитектурных форм.

Как отметил Артем Гришай, в нынешнем году введено эксплуатацию 7000 м2 жилья. На вторичном рынке приобрели жилье 23 семьи. Были проведены строительно-монтажные работы на пяти объектах капитального ремонта в Буда-Кошелево, Октябре, Красном Знамени, введены в эксплуатацию станция обезжелезивания в Церковье и 6 мини-станций (в рамках реализации программы «Чистая вода»). За истекший период снесено свыше 40 пустующих домов, в хозяйственный оборот вовлечено 22 га земли. В перспективе запланировано приобретение специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. В рамках акций с начала года высажено более 1700 деревьев. Установлены многофункциональная спортивная площадка в Коммунаре, детская игровая площадка в дошкольном центре развития ребенка г. Буда-Кошелево, зона отдыха и занятий спортом «ЗДОРОВЕЙ-ка» в Узе.

Заместитель председателя райисполкома акцентировал внимание и на главном декабрьском событии – Всебелорусском народном собрании, на котором будет принята Программа социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. В ней отражены приоритеты, которым будет уделено первоочередное внимание. «Каждый из нас по своему направлению деятельности будет работать над тем, чтобы задачи, содержащиеся в программе, были реализованы, – обозначил Артем Гришай. – Ваша обязанность – дать детям качественное образование и воспитать в каждом из них гармонично развитую личность, патриотов своей страны».

Заместитель главного врача ЦРБ Марина Селеня напомнила о необходимости проведения диспансеризации и пригласила всех принять в ней участие.

Старший помощник прокурора Кирилл Кулаженко и заместитель начальника ООПП РОВД Виталий Прищепенко рассказали о том, как не попасться на удочку мошенников, которые практикуют фишинг и вишинг. Кирилл Александрович также напомнил о необходимости соблюдения информационной гигиены.

Евгений Коновалов

Фото автора