Новый год – это праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Веселье, радостный смех – такие эмоции обычно связаны со встречей Нового года. Но даже во время праздничного веселья не стоит забывать о безопасности. Чтобы рождественские и новогодние праздники не были омрачены пожарами и чрезвычайными происшествиями, спасатели традиционно в период с 15 декабря по 7 января проведут республиканскую профилактическую акцию «Безопасный Новый год!».

Целевой аудиторией станут учащиеся школ, поэтому мероприятия пройдут в общеобразовательных учреждениях. Спасатели проведут с ребятами интерактивные обучающие занятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций по причине неосторожного обращения с пиротехническими изделиями с использованием обучающих игр. Расскажут правила безопасности в период зимних каникул, предложат поучаствовать в тематических конкурсах, викторинах и беспроигрышных лотереях, организуют новогодние флешмобы и многое другое.

Также мероприятия развернутся в местах массового пребывания людей – это торговые центры, рынки, елочные базары, открытые площадки и др. Спасатели поздравят всех с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы и лотереи, раздадут наглядно-изобразительную продукцию, разыграют призы.

Кроме того, тематические занятия для детей и их родителей пройдут в центрах безопасности жизнедеятельности МЧС.

Принимайте участие в акции и получайте не только новые знания в области безопасности, но и полезные подарки, положительные эмоции и приятные воспоминания, которые позволят вам встретить наступающий 2026 год ярко и без чрезвычайных происшествий!