Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при движении специальных транспортных cpедств с включенной световой и звуковой сигнализацией (проблесковыми маячками синего цвета).

В целях укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения при оперативном движении специального транспорта (МЧС, скорая медицинская помощь, милиция), снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием специальных автомобилей с 17 по 18 декабря на территории Буда-Кошелевского района пройдет профилактическая акция «Уступи дорогу специальному транспорту».

За невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения, предусмотрена административная ответственность по ст.18.13.ч.10 в виде штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома