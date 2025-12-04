Торжественное открытие активной зоны отдыха и занятий спортом «ЗДОРОВЕЙ-ка» сегодня состоялось в Узовском сельсовете. Что символично, проходит оно в Год благоустройства.

На мероприятии присутствовали председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, депутатский корпус, представители организаций и учреждений сельсовета, местные жители, школьники и воспитанники детского сада.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Халдай отметил, что инициатива о строительстве активной зоны отдыха и занятий спортом поступила от жителей д. Узы в ноябре прошлого года. Игровая площадка в населенном пункте была, но все понимали, что ее необходимо дополнить новыми элементами. Поддержали инициативу районные и местные органы власти. На собрании граждан в сельисполкоме было принято решение поучаствовать в открытом конкурсном отборе проектов гражданских инициатив при Гомельской областной ассоциации местных Советов депутатов. И, несмотря на то, что конкурс инициатива не выиграла, было решено продолжить ее реализацию собственными силами. Провели опрос среди жителей на предмет участия населения в сборе средств на новое оборудование. Предложение о софинансировании поддержало порядка 70% взрослого населения деревни. Так совместными усилиями в Узе появилась активная зона отдыха и занятий спортом «ЗДОРОВЕЙ-ка» стоимостью свыше 16000 рублей, 2000 из которых собрало население. Остальная сумма денег выделена из бюджета сельисполкома. После установки оборудования активные жители деревни приняли участие в субботнике и обустроили установленные ранее элементы детской площадки.

Глава депутатского корпуса поблагодарил всех, кто принял участие в реализации инициативы, выразив уверенность, что со временем зона отдыха и занятий спортом будет пополнена еще новыми элементами.

Со словами признательности и благодарности к жителям деревни обратилась и председатель Узовского сельисполкома Елена Былицкая. Но самой большой благодарностью для всех участников мероприятия стали улыбки детей, которые с радостью перешли к активному освоению нового объекта.

«ЗДОРОВЕЙ-ка» включает спортивную площадку «Воркаут» и детский игровой комплекс. Убеждены, что новая площадка станет центром отдыха и физического развития детей и подростков.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора