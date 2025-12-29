В работе сессии приняли участие Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера и председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль.
С отчетом о работе Буда-Кошелевского районного Совета депутатов в 2025 году выступил председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.
О районном бюджете на 2026 год доложила начальник финансового отдела райисполкома Наталья Прищепова.
В ходе работы также были внесены изменения в ранее принятые решения.
На завершающей год сессии Почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами райсовета отмечены госслужащие, представители органов территориального общественного самоуправления, депутатского корпуса, председатели сельских советов депутатов, работники учреждений и организаций.
Татьяна Титоренко
Фото автора