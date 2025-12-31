- ООО «Дарсер» (место нахождения: г. Гомель, пл. Привокзальная, д. 1, комн. 733, контактные телефоны: 8 (0232) 21-23-21, +375 (29) 626-23-21);
- ЧСТУП «Нефте Строй Pecypc» (место нахождения: г. Гомель, ул. Жарковского, 24А, каб. 504, контактные телефоны: +375 (25) 698-21-01, +375 (25) 523-49-47; +375 (29) 987-09-91);
- ОДО «СоюзРегионСтрой» (место нахождения: г. Гомель, пл. Привокзальная, д.1, комн.743, контактный телефон: +375 (29) 533-84-47; +375 (29) 672-06-03);
- ООО «Альфа Стафф Групп» (филиал в г. Гомеле) (место нахождения: г. Гомель, ул. Достоевского, д. 1, к. 1, офис 512, контактные телефоны: 8 (0232) 50-81-80);
- ГОК ОО «БРСМ» (место нахождения: г. Гомель, ул. Советская, 28, тел.: 8 (0232) 56-33-10) — осуществляет трудоустройство студенческих отрядов;
- ИП Базанова Виктория Дмитриевна (место нахождения: г. Рогачев, ул. Строительная, д. 5 А, кв. 38, тел.: +375 (33) 320-32-03);
- ЧУП по оказанию услуг «Первая юридическая консультация» (место нахождения: г. Гомель, ул. Ирининская, 21Б, офис 6, контактные телефоны: 8 (0232) 33-95-52, +375 (29) 382-03-28);
- ООО «Страна ycпexa» (место нахождения: г. Гомель, ул. Ярославская, д. 19, офис 2-3, контактные телефоны: +375 (29) 505-03-05; +375 (29) 378-55-26);
- ЧКУП «Диманш» (место нахождения: г. Гомель, ул. Кирова, д.3, каб. 1-20, 1-21, контактный телефон: 8 (0232) 53-55-35);
- ООО «Инком энд Тревел» (место нахождения: г. Гомель, ул. Кирова, 17, офис 1-1, контактный телефон: +375 (29) 174-38-88);
- ООО «Авангард Сервис» (место нахождения: г. Гомель, ул. Гагарина, 49, офис 3-5, контактные телефоны: 8 (0232) 53-50-65, +375 (29) 673-46-07);
- ИП Пойнтнер Е.А. (место нахождения: г. Гомель, ул. Балтийская, д.52, кв. 1, контактный телефон: +375 (29) 651-48-22).