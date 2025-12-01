Свыше 11,1 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы собрали в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 1 декабря, с полей страны намолочено 11 119 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой. В разрезе областей получено: в Минской — 2775 тыс. т, Брестской — 2219 тыс. т, Гродненской — 2192 тыс. т, Гомельской — 1450 тыс. т, Могилевской — 1404 тыс. т, Витебской — 1079 тыс. т», — рассказали в пресс-службе.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2278 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,7 ц/га, что выше прошлогодней на 5,6 ц/га.

Заготовлено льнотресты 215 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 12,2 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 6058 тыс. т корнеплода. На свеклоприемные пункты вывезено 88% от накопанной свеклы, что составляет 5347 тыс. т.

Поднято зяби на площади 1418 тыс. га, что составляет 99% от плана в 1432 тыс. га.