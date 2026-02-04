Серьезным нарушением в деятельности субъектов хозяйствования является выплата заработной платы «в конвертах», где участником теневой экономики становятся не только наниматель, но и работник.

Выплата заработной платы «в конверте» — это неоправданный риск. Выявленные схемы «скрытой заработной платы» для организации и нанимателя влекут доначисление крупных сумм налогов и взносов, потерю репутации, административную ответственность, а в случае неуплаты обязательных страховых взносов на сумму, превышающую 2 500 базовых величин, предусмотрена уголовная ответственность (ст. 243-3 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

В свою очередь, получатели такой заработной платы теряют социальную защищенность. Согласие на заключение трудового договора на условиях оплаты труда в минимальном размере с доплатой «на руки» в дальнейшем оказывает влияние на размер социальных выплат, возможность получения кредитов и рассрочек. Все это в итоге приводит к негативным последствиям в виде уменьшения пенсионного стажа и снижению размера будущей пенсии, пособий по нетрудоспособности и иных выплат, начисляемых из официального заработка.

Каждому гражданину необходимо помнить, что нельзя просто «купить» страховой стаж за прошлые годы, внеся единовременную сумму! Страховой стаж формируется только путем уплаты взносов в ФСЗН при трудовой (предпринимательской) деятельности. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» размер пенсии определяется продолжительностью страхового стажа и величиной заработка.

В страховой стаж засчитываются периоды работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в бюджет фонда согласно законодательству о государственном социальном страховании. Учитывается размер фактического заработка, из которого уплачены взносы. Суммы заработной платы, которые выплачиваются «в конвертах», не учитываются для назначения пенсий, и период работы, когда не были официально оформлены трудовые отношения, также не подтверждает страховой стаж.

В борьбу с заработной платой в конверте должны вступить не только государственные органы, но и сами граждане, активно занимая принципиальную позицию в оформлении трудовых отношений, информировании о недобросовестных работодателях.

Наниматели! Исключите риски административной и уголовной ответственности. Начисляйте на все выплаты своим работникам обязательные страховые взносы и перечисляйте их своевременно в бюджет Фонда!

Работающие граждане! Не соглашайтесь на зарплату «в конвертах», отстаивайте свои права на социальную защиту!