К широкомасштабной информационной кампании по необходимости установки АПИ в доме, которая сейчас активно проходит в районе, присоединились депутаты, сельские исполнительные комитеты.



Под пристальным вниманием участников мероприятия одиноко проживающие и малообеспеченные граждане, инвалиды, многодетные семьи. В ходе посещения домовладений доводится информация о ситуации с пожарами как в области, так и в районе. Жителям рассказывают о причинах гибели людей на пожарах, объясняют правила установки АПИ в жилых помещениях, демонстрируя принцип его работы.

Помните: безопасность семьи начинается с маленького устройства, способного сохранить самое ценное – жизнь.

Фото из архива участников