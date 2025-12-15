В Беларуси активно продолжается бесплатная вакцинация девочек от вируса папилломы человека. С октября 2025 года первую дозу прививки уже получили более 75% одиннадцатилетних школьниц, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Прививка, которая снижает риск рака

Для иммунизации используется вакцина «Цеколин» китайского производства. Препарат имеет одобрение Всемирной организации здравоохранения и защищает от самых опасных типов ВПЧ — 16-го и 18-го. Именно они чаще всего становятся причиной развития рака шейки матки.

Остатки вакцины дадут шанс привиться и девочкам старше 11 лет

Изначально программа распространялась только на девочек, которым в 2025 году исполняется 11 лет. Однако в Минздраве приняли решение расширить возможности вакцинации. Согласно приказу от 4 декабря, прививку смогут сделать и девочки постарше — если в медучреждениях останутся неиспользованные дозы вакцины.

mlyn.by