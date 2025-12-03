Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов, бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Виды государственной финансовой поддержки: заем (предоставление денежных средств на возвратной основе) и лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).

Государственная финансовая поддержка предоставляется при реализации проектов по направлениям: создание, развитие и расширение производства продукции (выполнения работ, оказания услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.

Поддержку окажут в целях возведения, реконструкции, модернизации, ремонта капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, проведения ремонтно-реставрационных работ и монтажа всех видов оборудования. А также для приобретения зданий, изолированных помещений, машин и оборудования, транспортных средств, специальных устройств и приспособлений, инструментов, комплектующих, сырья, материалов, программного обеспечения, товаров (работ, услуг).

Срок приема заявок — по 15 декабря 2025 года. Заявки принимаются ежедневно, кроме выходных дней, по адресу организатора согласно режиму работы или по почте (ул.Серафимовича, 11, ком. 203, 220033, г.Минск, а/я 115).

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте Минэкономики.