Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 «Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом Департамент государственной инспекции труда наделяется правом вынесения обязательных для исполнения требований об устранении нарушений законодательства при выявлении фактов невыплаты (неполной выплаты) в установленный срок не только заработной платы, но и вознаграждений по гражданско-правовым договорам.

При невыполнении субъектами хозяйствования данных требований взыскание таких выплат осуществляется во внесудебном порядке. Департамент госинспекции труда подает в органы принудительного исполнения представление о возбуждении исполнительного производства в интересах гражданина.

Кроме того, для повышения социальной защищенности работников указом увеличивается размер внеочередных платежей, удерживаемых с нанимателей в счет погашения задолженности по выплате заработной платы, — с 1,5 до 3 бюджетов прожиточного минимума.

Как сообщалось БЕЛТА, соответствующий проект указа обсуждался недавно на совещании Президента с руководством Совета Министров. Тогда предлагалось распространить на вознаграждения по гражданско-правовым договорам ту же систему досудебного порядка взыскания задолженности, которая сейчас существует при невыплате работникам заработной платы. И такой подход по итогам совещания был поддержан главой государства.

Министр труда и социальной защиты Андрей Лобович пояснял журналистам, что такая форма взаимоотношений нанимателей с работниками, как договоры подряда, набирает популярность. За прошлый год порядка 650 тыс. человек работали по гражданско-правовым договорам. Из них больше 220 тыс. — только по таким договорам.

Но это привело и к росту обращений граждан в Департамент госинспекции труда по вопросам необеспечения выплаты вознаграждения. «Соответственно, назрела необходимость урегулировать и в рамках гражданско-правовых договоров вопросы невыплаты вознаграждения по аналогии с невыплатой заработной платы», — отметил министр.