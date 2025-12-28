Пожары за сутки унесли жизни трех человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, 27 декабря в 12.25 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Логновичи Мостовского района Гродненской области. При пожаре обнаружен погибший хозяин.

В этот же день в 13.25 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Глыбоцкое Гомельского района. При пожаре обнаружен погибший хозяин строения.

В 18.49 от травм, полученных при пожаре в жилом доме в Витебске, скончалась пенсионерка.

Причины пожаров устанавливаются.