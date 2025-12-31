В период новогодних и рождественских праздников личный состав ОВД Гомельщины будет переведен на усиленный вариант несения службы.

Места проведения массовых мероприятий будут взяты под контроль милиции. Сотрудники организуют контрольно-пропускной режим с использованием металлодетекторов, обеспечат наружное видеонаблюдение.

Жители областного центра должны быть готовы к изменениям в движении общественного транспорта.

Граждане в состоянии алкогольного опьянения, с крупногабаритной кладью и предметами, запрещенными для проноса, не будут допущены к праздничным мероприятиям.

«Просим всех жителей и гостей нашего города с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не допускать нарушений действующего законодательства», — прокомментировал начальник УОПП УВД облисполкома Андрей Майсейков.

