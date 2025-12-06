Корреспондент «Авангарда» узнала у жителей Будакошелевщины, что они готовят на семейные торжества.

Светлана НИКОЛАЕВА, жительница райцентра:

– Ни один праздник не обходится без картошки по-французски. Это молодой, мелкий картофель, слегка отваренный и запеченный в духовке с приправами. Впервые картошку, приготовленную таким способом, я попробовала в Москве во французском ресторане. С тех пор этот рецепт прижился в моей кулинарной книжке. В дополнение к нему готовлю мясной рулет с яйцом. Без них не обходится ни одно семейное торжество.

Анастасия ЧИЧАНОВСКАЯ, горожанка:

– Накануне праздника помогаю маме в приготовлении блюд и сервировке стола. Так повелось, что визитной карточкой стал салат «Крабовый». Это известное всем традиционное блюдо не вызывает сложностей в готовке, так как все ингредиенты доступны в магазине. Однако салатом не ограничиваемся, всегда запекаем курицу по маминому рецепту, делаем бутерброды.

Марина ЕЛИСЕЕНКО, жительница д. Радеево:

– Праздничный стол разнообразен, однако некоторые блюда, такие как салат «Гранатовый браслет», мясо по-французски, запеченное с сырной корочкой, уже несколько лет как стали настоящими символами наших торжеств. Эти блюда съедаются в первую очередь. Экспериментирую и с новыми рецептами. Они тоже идут на ура.

Светлана ПАПИНОВА, жительница г. Буда-Кошелево:

– В моей семье много любимых блюд, но классика праздничного стола – салат «Оливье». Сама сушу и приправляю специями полендвицу, домашнего приготовления она всегда по душе домочадцам. А еще изюминки праздничного стола – торт «Графские развалины» и нежный печеночный торт.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора