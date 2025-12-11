Юридическая оценка действий нацистских преступников на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны является не просто правом, а обязанностью и долгом нашей страны по сохранению исторической памяти и защите суверенитета. Об этом на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 77-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БЕЛТА.

Конвенция Организации Объединенных Наций о предупреждении преступлений геноцида и наказаний за него в 1948 году способствовала определению геноцида как тягчайшего преступления против человечества. «Однако сегодня, к большому сожалению, мы сталкиваемся с попытками переписать, исказить историю Великой Победы над фашизмом. Предпринимаются попытки обелить нацистских преступников и их пособников даже в тех странах, народы которых пережили фашизм как собственную историю и которые не имели шанса не только на развитие, но и на само существование в случае победы фашизма», — отметил Александр Вольфович.

«Фальсификация, искажение истории имеют разрушительный потенциал и открывают широкий спектр возможностей для дестабилизации политической системы государства. Поэтому проблема защиты исторической памяти в последние годы приобретает особую актуальность, связанную с новыми вызовами и угрозами на основании внешнего давления и информационных атак на нашу страну, — сказал Александр Вольфович. — В обновленной концепции национальной безопасности Беларуси защита исторической памяти принята в качестве стратегического национального интереса. А искажение исторической правды и памяти отнесено к основным угрозам национальной безопасности. Положение о недопустимости фальсификации истории закреплено в Основном законе Беларуси, что стало важным шагом для формирования национального самосознания на основе преемственности поколений».

Александр Вольфович уверен, что о совершенных преступлениях, квалифицируемых в настоящее время как геноцид, необходимо не только помнить, но и говорить, решительно пресекать попытки искажения исторических событий. Он также добавил, что Генеральной прокуратурой совместно с коллегами ведется масштабная и планомерная работа о установлению лиц, причастных к преступлениям. «Расследование геноцида белорусского народа нацелено на обеспечение принципа неотвратимости, ответственности и справедливости. И, несомненно, является данью памяти погибшим, уничтоженным гражданам нашей страны. Юридическая оценка действий нацистских преступников на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны в качестве геноцида является не просто правом, а обязанностью и долгом нашей страны по сохранению исторической памяти и защите суверенитета. Для белорусов, потерявших в войне каждого третьего жителя, сохранение истории является стратегической задачей», — добавил Александр Вольфович.