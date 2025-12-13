Всемирная организация здравоохранения официально заявила: детские прививки не вызывают аутизм. Такой вывод сделал международный экспертный комитет по безопасности вакцин после масштабного анализа научных данных.

Что показало исследование?

Специалисты изучили 31 исследование за период с 2010 по 2025 год, включавшее материалы из разных стран. Результат однозначный: никакой связи между вакцинацией и развитием расстройств аутистического спектра нет — ни у целых вакцин, ни у их отдельных компонентов.

Отдельное внимание уделили препаратам с консервантами и вспомогательными веществами. В том числе проанализировали крупнейшее датское исследование, охватившее детский реестр за 21 год. Итог тот же — вакцины безопасны.

ВОЗ повторяет: выводы неизменны, мифы опровергнуты. Организация призывает правительства опираться на науку и напоминает: детская вакцинация спасла более 154 миллионов жизней за последние полвека.

mlyn.by