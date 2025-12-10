Перед новогодними праздниками правоохранители напомнили о действующих ограничениях на продажу и использование пиротехники. Как не получить штраф, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Что запрещено

Согласно постановлению Совета Министров №3 от 3 января 2025 года, в стране полностью запрещена как розничная, так и оптовая продажа пиротехники. Под запретом находятся изделия второго, третьего, четвертого и пятого классов опасности.

— На территории Беларуси никто не имеет права продавать салюты, римские свечи, ракеты, петарды и другие подобные изделия, — подчеркнули в милиции.

Причиной ограничений стали случаи травм из-за неправильного обращения с пиротехникой.

Ответственность за нарушение

За применение запрещённых пиротехнических изделий ответственность несет тот, кто их использовал. Возможны штрафы за нарушение общественного порядка — такие действия квалифицируются как мелкое хулиганство (ст. 19.1 КоАП).

В более серьёзных случаях — если пиротехника нанесла вред имуществу или здоровью — могут применяться статьи 299 и 339 Уголовного кодекса.

Какие исключения предусмотрены

Запрет не касается отдельных безопасных изделий. В Беларуси по-прежнему разрешено приобретать:

бенгальские огни;

хлопушки;

тортовые фонтаны (холодные огни).

Кроме того, ограничение не распространяется на оптовые продажи организациями, имеющими специальные разрешения на реализацию пиротехники IV и V классов опасности, а также на юридические лица, уполномоченные проводить фейерверки.

