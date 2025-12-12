Представители 28 стран обсудили в Минске современные экономические вызовы, влияющие на труд работников по всему миру.

Федерация профсоюзов Беларуси выступила инициатором проведения масштабной Международной конференции «Современные экономические вызовы и их влияние на трудовые отношения, социально-экономическое положение работников». Ее участниками стали представители национальных профцентров разных стран, дипломатического корпуса, научного сообщества и экспертов в самых разных областях.

Самой обсуждаемой стала тема незаконных санкций. Практика их применения – основа внешней политики Запада. В том числе и по отношению к Беларуси. Они влияют не только на право работников на труд, но и затрагивают другие важные аспекты, которые в целом определяют благополучие людей и экономики стран в целом.

Есть достаточно новые вызовы, которые требуют оперативного урегулирования. Например, нестандартная занятость. Миллионы людей по всему миру сегодня работают с цифровыми платформами и многие из них трудятся без каких-либо гарантий, не имеют стабильности и уверенности в завтрашнем дне. А существующие механизмы защиты слишком медленно адаптируются к новым реалиям.

Открывая форум, председатель ФПБ акцентировал внимание, что за последнее время сфера труда в целом претерпела глобальные изменения, и, к сожалению, большинство из них нельзя назвать позитивными. Он напомнил, что еще буквально 20 лет назад мир уверенно шел к прогрессу. Страны открывались друг другу, создавали совместные производственные цепочки, обменивались технологиями, развивали мобильность рабочей силы. На международной арене заключались соглашения, которые декларировали равноправие государств, уважение особенностей каждого из них, стремление к развитию диалога между народами и достижению Целей устойчивого развития. Подписи под этими документами в том числе ставили главы ведущих стран.

– К сожалению, во многих случаях обязательства остались только на бумаге. Мир стремительно уходит в протекционизм, торговые барьеры и политическое разделение, – констатировал Юрий Сенько. – Международные договоренности разрушаются. Санкции как инструмент политического давления и шантажа стали обычной практикой достижения отдельными государствами своих геополитических целей в самых разных уголках света.

Председатель ФПБ заострил внимание: все это происходит несмотря на то, что применение односторонних принудительных мер противоречит уставу ООН.

– Беларусь в целом и Федерация профсоюзов в частности на всех международных площадках доказывают незаконность и недопустимость санкций, – заявил лидер национального профцентра.

Он отметил, что сегодня даже на Западе риторика уже начала меняться. Все чаще там вынуждены признавать и озвучивать неудобную для себя правду: санкции несут колоссальный вред.

В подтверждение Юрий Сенько озвучил результаты одного из последних исследований европейских ученых. По их оценкам, санкции уносят не меньше жизней, чем вооруженные конфликты: ежегодно более 500 тысяч человек умирают, потому что из-за ограничительных мер не смогли получить необходимую медицинскую помощь, больше половины из них – дети до 5 лет.

Эксперты подчеркнули: без оперативных мер, растущие риски могут привести к потере доходов, снижению социальных гарантий и росту нестабильности на рынке труда.

Участники конференции обменялись подходами в работе с экономическими вызовами, обсудили перспективы обеспечения международных норм и стандартов, наметили пути реализации инициатив для защиты занятости и доходов людей. В качестве эффективной названа система социальная партнерства, которая внедрена в нашей стране.

По итогам форума участниками принято заявление, в котором нашла отражение общая позиция всех участников.