Сегодня делегация района приняла участие в закрытии третьего трудового семестра Гомельской области 2025 года.

В текущем году Гомельской областной организацией ОО «БРСМ» было трудоустроено 8717 человек в составе 614 студенческих отрядов. Наша молодежь не только активно работала на благо родного региона, но и внесла значительный вклад в республиканские молодежные трудовые проекты.

По итогам работы Буда-Кошелевский территориальный штаб студенческих отрядов стал лучшим в области с численностью молодежи до 5000 человек. Награда вручена первому секретарю РК ОО «БРСМ» Татьяне Хацулевой. Лучшим признан и студенческий сельскохозяйственный отряд «Свои» имени Героя Советского Союза П.И. Егорова, а его руководитель Егор Максименко – лучшим командиром студотряда.

Благодарность областного комитета ОО «БРСМ» за активную работу и добросовестный труд объявлена командиру студенческого экологического отряда «Зеленоград» имени Героя Советского Союза А.С. Костина Егору Смолякову.

Поздравляем наших земляков! Гордимся каждым студотрядовцем!