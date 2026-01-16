16 января в 06.41 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре металлического вагончика в д. Калинино Буда-Кошелевского района по ул. Комсомольской.

В результате пожара уничтожено имущество внутри вагончика. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия Вашей безопасности!

— не забывайте выключать электрообогреватели из сети перед сном, и уходя из дома;

— не оставляйте электрические приборы без присмотра в сети;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС