26 января состоится День депутата с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслана Николаевича Вегеры в ходе которого:

состоится прием граждан Буда-Кошелевского района и «прямая линия» по номеру телефона 4-03-35 в Чеботовичском сельском исполнительном комитете (д. Чеботовичи, ул. Школьная, 2); с 14.00 до 15.00 – встреча с трудовым коллективом Чеботовичской средней школы.

Предварительная запись на прием по тел. 7-94-71, 4-32-56, 7-50-00.