Госавтоинспекция Гомельщины информирует о местах размещения стационарных радаров и мобильного комплекса «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 5 января.
Водителям следует соблюдать осторожность на следующих участках:
- 20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Ограничение 60 км/ч для всех;
- 1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход Гомеля». Ограничение 60 км/ч для всех;
- район дома 294 по улице Ильича в Гомеле. Ограничение 60 км/ч для всех;
- район ООТ «Курган Славы» по ул. Рыжкова в Мозыре. Ограничение 50 км/ч для всех;
- мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 3 км а/д Р-150 «Гомель – Хутор». Ограничение 60 км/ч для всех.
Сотрудники ГАИ призывают водителей соблюдать установленные скоростные режимы.
Источник: https://gp.by
Источник: https://gp.by
© Правда Гомель