Госавтоинспекция Гомельщины информирует о местах размещения стационарных радаров и мобильного комплекса «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» на 5 января.

Водителям следует соблюдать осторожность на следующих участках:

20 км а/д М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин». Ограничение 60 км/ч для всех;

1 км а/д Н-4090 «Северо-западный обход Гомеля». Ограничение 60 км/ч для всех;

район дома 294 по улице Ильича в Гомеле. Ограничение 60 км/ч для всех;

район ООТ «Курган Славы» по ул. Рыжкова в Мозыре. Ограничение 50 км/ч для всех;

мобильный комплекс «ОРАКУЛ-ИНСАЙТ» с 0 по 3 км а/д Р-150 «Гомель – Хутор». Ограничение 60 км/ч для всех.