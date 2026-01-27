«На совещании по вопросам развития сотрудничества с Китайской Народной Республикой Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что в условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска — важнейшая точка опоры. Наши страны придерживаются концепции равноправного и многополярного мира, где ключевую роль играют дипломатия, справедливость, взаимоуважение, стремление к развитию и стабильности, укреплению мира. И отношения друг с другом, с другими государствами мы выстраиваем на основе этой концепции.

Александр Лукашенко подтвердил курс на выстраивание с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня, отметив, что «Китай — это всерьез и надолго». Сегодня нет тех сфер, в которых бы Беларусь и Китай не вели взаимовыгодный диалог. Крепнут торговые и инвестиционные связи, экономические, кооперационные; мы реализуем совместные проекты в самых различных отраслях. Минск и Пекин выступают друг для друга как надежные и стабильные партнеры на мировой арене, в политической сфере. Много точек взаимных интересов в научно-техническом, гуманитарном, социокультурном векторах.

Безусловно, много еще и резервов: в торговле и экономике, в сфере инвестиций и технологий и многих других. И мы должны эти резервы, имеющийся потенциал, активнее включать в процесс расширения и дальнейшего укрепления сотрудничества и дружбы между двумя странами».

