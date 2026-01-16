Одним из видов активного отдыха является проведение ружейной охоты, в том числе и коллективной. К сожалению, есть еще охотники, которые на охоте употребляют крепкие спиртные напитки в честь встречи с друзьями, в честь результативной охоты или по иному поводу.

Правилами охоты не установлены ограничения по данному поводу, но владельцам оружия не следует забывать, что постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь № 234 «Об утверждении Правил безопасного обращения с оружием» предусмотрены обязанности и запреты для владельцев оружия. Напоминаем любителям «горячительных напитков» о некоторых из них.

Запрещается:

без необходимости заряжать оружие, выключать предохранитель, накладывать палец на спусковой крючок до момента прицеливания;

хранить, носить, перевозить и использовать оружие и патроны к нему без соответствующего разрешения на их хранение и ношение;

использовать для стрельбы неисправные либо поврежденные (имеющие трещины, забоины, вздутия, коррозию) оружие и патроны к нему, а также метательное оружие с явными дефектами (сколы, трещины, открученные винты, повреждения тетивы);

применять патроны к оружию и поражающие элементы, не предназначенные для стрельбы из используемой модели оружия, патроны с самостоятельно увеличенным пороховым зарядом, поражающие элементы, изготовленные кустарным способом, патроны с истекшим сроком годности, осечные патроны;

стрелять из неустойчивых положений или одновременно из нескольких стволов многоствольного оружия;

оставлять оружие и патроны к нему вне специально оборудованных мест хранения, а также передавать их посторонним лицам;

носить, перевозить и использовать оружие, снаряжать патроны к нему в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, и (или) в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции, а также в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность людей и сохранность оружия и патронов к нему.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ