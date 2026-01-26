Битва между чаем и кофе продолжается и часто сводится к вкусу и пользе для здоровья.

Считается, что чай лучше расслабляет после долгого дня, а кофе повышает энергию и умственные способности по утрам. Но лучше ли один напиток другого?

И кофе, и чай рекламировали из-за их пользы для здоровья. Газета Washington post провела сравнение двух напитков.

Кофе против чая: кофеин или вкус

Когда дело доходит до выбора лучшего напитка для здоровья, кофе и чай часто оказываются в лидерах. Однако кофе заслужил плохую репутацию из-за своего состава. Обилие кофеина, как полагают, провоцирует заболевания, включая мигрень и тошноту. С другой стороны, чай является неотъемлемой частью традиционной медицины, что делает его одним из лучших вариантов лечения многих недугов. Чтобы раскрыть основные преимущества обоих напитков, рассмотрим химический состав, вкус и пользу для здоровья.

Содержание кофеина

Большинство споров вокруг кофе и чая начинаются с содержания в них кофеина. Позитивный эффект кофеина для здоровья во многом заключается в его способности сохранять концентрацию и бдительность. Кофеин на химическом уровне блокирует аденозин – нейромедиатор, вызывающий расслабление. Кофеин является незаменимым помощником для многих людей, когда дело доходит до бодрого начала дня или восстановления сил.

В кофе больше кофеина, чем в чае, но чайные листья содержат больше природного кофеина, чем нефильтрованные кофейные зерна. Разница в том, что кофе – это крепко заваренный напиток, а чай – это настой, как правило, более слабый.

Польза кофе для здоровья

Ежедневное употребление кофе способно предотвратить серьезные заболевания, такие как диабет 2‑го типа. Ученые полагают, что содержание кофеина в кофе помогает подавлять резистентность к инсулину. Кофеин повышает и уровень адреналина в крови. У человека появляется энергия и ускоряется реакция, когда дело доходит до физической активности. Исследования показали, что кофеин может повысить физическую работоспособность в среднем на 12%.

Кофе содержит природные витамины группы B, а также марганец и калий. Эти микроэлементы помогают поддерживать функции органов и бороться с простудой и вирусами. Фактически, кофе содержит 11% рекомендуемой дневной нормы витаминов группы В.

Польза чая для здоровья

Одним из наиболее мощных преимуществ чая для здоровья является его способность предотвращать появление и даже убивать определенные раковые клетки. Исследования продемонстрировали связь между употреблением чая и предотвращением окислительного повреждения, которое приводит к онкологии. Чай полон антиоксидантов, которые помогают устранить свободные радикалы и предотвратить окислительный стресс, провоцирующий рак печени и молочной железы. Зеленый чай, как и многие другие, обладает способностью ускорять обмен веществ и способствовать сжиганию жира. Употребление 4 чашек чая в день может значительно уменьшить массу тела и окружности талии за несколько месяцев.

У тех, кто регулярно пьет чай, меньше риск развития неврологических заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Регулярное употребление зеленого чая улучшает память и умственные способности. Исследователи связывают эти преимущества с наличием антиоксидантов, включая полифенолы, флавоноиды и катехины.

Чай помогает снижению уровня холестерина ЛПНП, или плохого холестерина, который может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые чаи также могут помочь снизить высокое кровяное давление и улучшить кровообращение, уменьшая вероятность образования тромбов и сердечных приступов. Эксперты говорят, что от трех до шести чашек чая в день могут помочь регулировать кровяное давление и предотвратить проблемы с сердцем.

Есть еще одна, последняя категория в сравнении чая и кофе, которую следует учитывать – это популярность. Подсчитано, что на каждую чашку выпитого кофе в мире приходится три чашки чая. Это делает чай вторым по популярности напитком в мире. А на первом месте – вода.

1prof.by