Чат-бот предоставляет удобную, простую и эффективную возможность анонимно в круглосуточном режиме сообщить о происшествиях и правонарушениях, прикрепив фото, видеоматериалы, голосовые сообщения с указанием геолокации.

Сообщения, не входящие в компетенцию МВД, без указания времени, места и описания произошедшего, содержащие жалобу (протест) на действия и решения органа, ведущего уголовный или административный процесс, — рассматриваться не будут.

Следует знать, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность по ст. 340 УК. Заведомо ложное сообщение, повлекшее меры реагирования (милиция, скорая помощь, МЧС), влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП.

Чат-бот