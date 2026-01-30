30 января член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич в режиме ВКС приняла участие в заседании Гомельского облисполкома, на котором рассмотрено социально-экономическое развитие Добрушского района за 2021-2025 годы и задачи на 2026 год.

«Добрушский район обладает рядом конкурентных преимуществ. Например, выгодное географическое положение, развитая промышленная база и транспортная логистика. Это позволяет ему успешно развиваться и получать достойные результаты. Положительную динамику имеют среднемесячная заработная плата, поступления в бюджет. А это в свою очередь обеспечивает бесперебойную работы социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры. На текущий год поставлены новые задачи, которые вполне выполнимы», – отметила сенатор.