Как долго в Беларуси продержится морозная погода, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Ослепительная зимняя сказка, спонсором которой стал сибирский антициклон, задержится у нас как минимум в предстоящие шесть суток. Поэтому белорусам осадков ожидать не стоит, а вот к крещенским морозам нужно быть готовым. Ведь в ночь на 19 января прогнозируется минус 18-25 градусов, местами — до 28 градусов мороза, лишь по западу будет минус 16-17, а в дневные часы столбики термометров с трудом дотянутся до минус 8-15 градусов. В течение прогнозируемого периода под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, в Беларуси сохранятся аномально низкие температуры воздуха — в основном на 8-18 градусов ниже средних многолетних значений (климатическая норма второй и третьей декады января — минус 1,4-4,5 и минус 3,2-6,6 градуса соответственно). Вместе с тем в разрезе страны будут отмечаться значительные температурные контрасты между более теплым западом и холодным востоком. Ночные минимумы будут колебаться от минус 10 до минус 25 градусов, при прояснениях местами воздух охладится до минус 28, а дневные максимумы окажутся в пределах от минус 5 градусов в западных до минус 18 градусов в восточных районах страны. Вместе с тем существенных осадков не ожидается, лишь днем 21 января (среда) под влиянием малоактивного фронтального раздела местами пройдет кратковременный снег. При колебаниях температурного фона в отдельных районах страны будут отмечаться слабые туманы и гололедно-изморозевые явления», — рассказали синоптики.

В пятницу, 16 января, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Местами изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью будет 17-24 градуса мороза, местами — минус 25-28, по западу — минус 10-16. Днем — от минус 7 градусов по юго-западу до минус 16 градусов по северо-востоку.

В субботу, 17 января, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах возможны слабый туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 17-24 градуса, местами — до минус 28, в западных и крайних юго-восточных районах — минус 14-16. Днем будет 8-15 градусов мороза, местами — до минус 17.

В воскресенье, 18 января, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах возможны слабый туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 18-25 градусов, местами — до минус 28, в западных районах — минус 16-17. Днем будет 9-15 градусов мороза, местами — до минус 18.

В понедельник-вторник, 19-20 января, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 18-25 градусов, местами — до минус 28, в западных районах — минус 12-17. Днем будет 8-15 градусов мороза, 20 января местами по западу — минус 5-7.

В среду, 21 января, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью — минус 16-23 градуса, при прояснениях — до минус 25, по северу — минус 12-15. Днем будет 5-12 градусов мороза, местами — до минус 14.