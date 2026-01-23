В зимний период крыши зданий становятся источником повышенной опасности из‑за образования наледи, сосулек и возможного внезапного схода снежных масс. Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья, важно соблюдать следующие правила.
Для пешеходов
Держитесь на безопасном расстоянии от стен зданий:
- оптимальное расстояние — 1,5–2 метра;
- особенно опасно находиться рядом с домами, на крышах которых виден снег или ледяные образования.
Внимательно следите за обстановкой:
- обращайте внимание на предупреждающие знаки, ограждения, ленты и барьеры — они устанавливаются не формально, а для реальной защиты;
- не проходите под огороженными участками даже при отсутствии видимой угрозы;
- избегайте нахождения под балконами, карнизами и водостоками — именно в этих местах чаще всего образуются сосульки.
Реагируйте на подозрительные звуки:
- если вы услышали сверху хруст, треск или шум падающего снега, льда, не поднимайте голову и не бегите от здания;
- максимально прижмитесь к стене — козырек крыши может послужить укрытием.
Оценивайте состояние тротуаров:
- обращайте внимание на участки с наледью — они часто образуются под сосульками;
- в гололед передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву и сохраняя равновесие.
Для родителей:
- уделяйте повышенное внимание детям: объясняйте им опасность игр возле зданий, а также недопустимость сбивания сосулек;
- контролируйте маршруты передвижения детей, избегая потенциально опасных зон.
Для водителей:
- не паркуйте автомобили вблизи зданий, особенно если на крышах заметны снежные массы или ледяные наросты;
- по возможности выбирайте места для стоянки, удаленные от фасадов домов.
