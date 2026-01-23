В зимний период крыши зданий становятся источником повышенной опасности из‑за образования наледи, сосулек и возможного внезапного схода снежных масс. Чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья, важно соблюдать следующие правила.

Для пешеходов

Держитесь на безопасном расстоянии от стен зданий:

  • оптимальное расстояние — 1,5–2 метра;
  • особенно опасно находиться рядом с домами, на крышах которых виден снег или ледяные образования.

Внимательно следите за обстановкой:

  • обращайте внимание на предупреждающие знаки, ограждения, ленты и барьеры — они устанавливаются не формально, а для реальной защиты;
  • не проходите под огороженными участками даже при отсутствии видимой угрозы;
  • избегайте нахождения под балконами, карнизами и водостоками — именно в этих местах чаще всего образуются сосульки.

Реагируйте на подозрительные звуки:

  • если вы услышали сверху хруст, треск или шум падающего снега, льда, не поднимайте голову и не бегите от здания;
  • максимально прижмитесь к стене — козырек крыши может послужить укрытием.

Оценивайте состояние тротуаров:

  • обращайте внимание на участки с наледью — они часто образуются под сосульками;
  • в гололед передвигайтесь осторожно, наступая на всю подошву и сохраняя равновесие.

Для родителей:

  • уделяйте повышенное внимание детям: объясняйте им опасность игр возле зданий, а также недопустимость сбивания сосулек;
  • контролируйте маршруты передвижения детей, избегая потенциально опасных зон.

Для водителей:

  • не паркуйте автомобили вблизи зданий, особенно если на крышах заметны снежные массы или ледяные наросты;
  • по возможности выбирайте места для стоянки, удаленные от фасадов домов.

Подготовила Екатерина Зайкова